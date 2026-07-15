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OnePlus закроет продажи смартфонов в Европе и США — СМИ

OnePlus закроет продажи смартфонов в Европе и США — СМИ
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Издание Bloomberg сообщило, что китайская компания по производству смартфонов OnePlus испытывает серьёзные финансовые трудности. По данным СМИ, проблемы вынудят бренд покинуть рынки США и Европы уже в июле.

Журналисты отметили, что в 2027 году OnePlus также уйдёт из других стран — смартфоны будут продаваться только в Китае. Помимо финансового кризиса, по данным Bloomberg, компания боиться судебных разбирательств, ведь в 2025 году на OnePlus подала в суд Apple. Производитель iPhone обвинил бренд в краже коммерческих секретов, связанных с созданием часов Apple Watch.

В СМИ добавили, что материнская компания OnePlus под названием Oppo планирует развивать другие бренды, такие как realme. При этом официально производитель пока не сообщал информацию об уходе с рынков.

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