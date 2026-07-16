В плей-офф Esports World Cup 2026 по Dota 2 половина команд будет из России — 4 из 8

Сегодня, 16 июля, в Париже стартует финальная часть Кубка мира по киберспорту – 2026 в дисциплине Dota 2. В плей-офф сыграют восемь коллективов — и сразу четыре из них будут российскими.

По результатам Survival Stage к Team Yandex и PARIVISION присоединились ещё два наших состава, Team Spirit и BetBoom Team. Решающие матчи турнира на $ 2 млн пройдут с 16 по 19 июля.

Расписание плей-офф Esports World Cup 2026 по Dota 2

16 июля, 14:00. 1/4 финала, Nigma Galaxy (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия) ;

; 16 июля, 17:30. 1/4 финала, Team Falcons (Ближний Восток) — Vici Gaming (Китай);

17 июля, 14:00. 1/4 финала, Team Yandex (Россия) — Team Spirit (Россия) ;

— ; 17 июля, 17:30. 1/4 финала, PARIVISION (Россия) — Rune Eaters (Казахстан);

— Rune Eaters (Казахстан); 18 июля, 14:00. Первый полуфинал;

18 июля, 17:30. Второй полуфинал;

19 июля, 13:00. Матч за третье место;

19 июля, 16:30. Гранд-финал.

Ранее с турнира дисквалифицировали PlayTime из Южной Америки. Команду обвинили в договорных матчах.