Гэбриел Луна сыграет во втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение»
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Гэбриел Луна, известный в том числе по роли Томми в сериале «Одни из нас», сыграет во втором сезоне «Декстера: Воскрешение». Актёр сыграет маньяка по прозвищу Сонный незнакомец.
В новых сериях сыграют Брайан Кокс, Дэн Стивенс, Майкл С. Холл, Ума Турман, Ден Стивенс и другие.
«Декстер: Воскрешение» — прямое продолжение шоу «Декстер: Новая кровь», которое вышел в 2021 году и должно было завершить историю героя. Сериал высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomtaoes он получила 95% свежести от обозревателей и 90% от зрителей.
У нового сезона пока что нет ни даты выхода ни сюжетных деталей.
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