Комедия «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым официально вышла в России

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали показы комедии «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым в главной роли.

Фильм рассказывает новую историю из жизни 11-летнего Владика. Когда его маме срочно нужно было уехать в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. В продолжении Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка — Виктор, бывший дипломат. Между родственниками вспыхивает соперничество за внимание внука.

К главным ролям также вернулись Фёдор Добронравов и Ярослав Головнёв. Режиссёром выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).