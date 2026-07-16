«Ты издеваешься?» Мэтт Дэймон отреагировал на то, что Том Холланд не смотрел «Матрицу»
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В недавнем интервью Том Холланд обмолвился, что никогда не смотрел «Матрицу». Этот факт удивил Мэтта Дэймона, который сыграл вместе с Холландом в «Одиссее» Кристофера Нолана.
Ты, чёрт возьми, издеваешься? Я так завидую, что ты увидишь всё впервые. Интересно, покажется ли тебе фильм таким же революционным, как многое из того, что было создано на его основе.
«Одиссея», кстати, выйдет в зарубежный прокат уже 17 июля. Картина получила высочайшие оценки от критиков — они стали самыми лучшими в карьере Нолана. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера.
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