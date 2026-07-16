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Фильм Resident Evil Зака Креггера будет длиться 1 час 35 минут

Фильм Resident Evil Зака Креггера будет длиться 1 час 35 минут
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По данным сети кинотеатров AMC, хронометраж фильма Resident Evil Зака Креггера составил 1 час 35 минут. Продолжительность кажется маленькой, но информация, вероятно, подтвердится, поскольку AMC достоверно раскрывает длительность лент до их выхода.

Сюжет сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, «постепенно погружаясь в настоящий ад». О чём конкретно расскажет сюжет, пока непонятно. Посетителям различных мероприятий уже показали трейлер картины, но в Сеть его пока не выложили. Вероятно, это лишь вопрос времени.

Главные роли в фильме сыграли Зак Черри, Кали Реис, Пол Уолтер Хаузер и Джонно Уилсон. Лента по Resident Evil выйдет 18 сентября.

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