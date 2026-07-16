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Музыкальная комедия «Это хит!» с Полом Раддом официально вышла в России

Музыкальная комедия «Это хит!» с Полом Раддом официально вышла в России
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали крутить музыкальную комедию «Это хит!» с Полом Раддом в одной из гланвых ролей. Ленту можно посмотреть во многих городах страны.

Картина рассказывает о свадебном певце Рике, у которого ворует песню рок-музыкант по имени Дэнни. Герои начинают конфликтовать из-за возросшей популярности коварного рокера.

В ленте также снялись Ник Джонас («Camp Rock 2: Отчётный концерт»), Питер МакДональд («Проклятый «Юнайтед»), Марселла Планкетт («Тюдоры»), Рори Кинэн («Птичья песня») и другие актёры. Режиссёром выступил Джон Карни — автор другого музыкального фильма «Рок-н-рольщики».

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