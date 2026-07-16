15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел комедийный сериал «Ястреб» с Уиллом Ферреллом про гольф

Вышел комедийный сериал «Ястреб» с Уиллом Ферреллом про гольф
Комментарии

На Netflix вышел комедийный сериал «Ястреб» с Уиллом Ферреллом. Для просмотра доступны все десять серий. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно. Об этом всё ещё не объявляли.

Сюжет проекта рассказывает о гольфисте Лонни «Ястребе» Хокинсе. Он был популярной звездой спорта, но спустя 20 лет пытается смириться с тем, что его карьера заканчивается.

Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар») также выступит одним из продюсеров проекта. Вместе с ним в сериале сыграли Молли Шеннон («Ночь в Роксбери»), Джимми Татро («Американский вандал»), Люк Уилсон («Бриллиантовый полицейский») и другие актёры.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android