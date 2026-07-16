Вышел комедийный сериал «Ястреб» с Уиллом Ферреллом про гольф
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На Netflix вышел комедийный сериал «Ястреб» с Уиллом Ферреллом. Для просмотра доступны все десять серий. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно. Об этом всё ещё не объявляли.
Сюжет проекта рассказывает о гольфисте Лонни «Ястребе» Хокинсе. Он был популярной звездой спорта, но спустя 20 лет пытается смириться с тем, что его карьера заканчивается.
Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар») также выступит одним из продюсеров проекта. Вместе с ним в сериале сыграли Молли Шеннон («Ночь в Роксбери»), Джимми Татро («Американский вандал»), Люк Уилсон («Бриллиантовый полицейский») и другие актёры.
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