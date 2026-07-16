15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Криминальный комедийный сериал «Нам кранты» стартует 31 июля

Криминальный комедийный сериал «Нам кранты» стартует 31 июля
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «КИОН» объявил, что криминальный комедийный сериал «Нам кранты» начнёт выходить 31 июля. Вместе с этим показали и новый тизер-трейлер.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «КИОН»

Три друга — Буслай, Сержант и Мансур — решают быстро заработать, отправившись на заброшенную стройку за старым башенным краном. Но всё идет не по плану: кран обрушивается на машину местного авторитета, и случайная авария запускает цепочку нелепых и опасных событий.

Главные роли в сериале исполнили Макар Хлебников, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Дмитрий Журавлёв, Тимофей Трибунцев. С ними сыграли и другие актёры.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android