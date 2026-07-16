Криминальный комедийный сериал «Нам кранты» стартует 31 июля

Онлайн-кинотеатр «КИОН» объявил, что криминальный комедийный сериал «Нам кранты» начнёт выходить 31 июля. Вместе с этим показали и новый тизер-трейлер.

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Три друга — Буслай, Сержант и Мансур — решают быстро заработать, отправившись на заброшенную стройку за старым башенным краном. Но всё идет не по плану: кран обрушивается на машину местного авторитета, и случайная авария запускает цепочку нелепых и опасных событий.

Главные роли в сериале исполнили Макар Хлебников, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Дмитрий Журавлёв, Тимофей Трибунцев. С ними сыграли и другие актёры.