Криминальный комедийный сериал «Нам кранты» стартует 31 июля
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Онлайн-кинотеатр «КИОН» объявил, что криминальный комедийный сериал «Нам кранты» начнёт выходить 31 июля. Вместе с этим показали и новый тизер-трейлер.
Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «КИОН»
Три друга — Буслай, Сержант и Мансур — решают быстро заработать, отправившись на заброшенную стройку за старым башенным краном. Но всё идет не по плану: кран обрушивается на машину местного авторитета, и случайная авария запускает цепочку нелепых и опасных событий.
Главные роли в сериале исполнили Макар Хлебников, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Дмитрий Журавлёв, Тимофей Трибунцев. С ними сыграли и другие актёры.
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