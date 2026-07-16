15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В кинотеатрах России вышел мультфильм «Инициал Ди: Третья стадия»

В кинотеатрах России вышел мультфильм «Инициал Ди: Третья стадия»
Комментарии

16 июля в России состоялась повторная премьера аниме-фильма «Инициал Ди: Третья стадия». Гоночную ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах России в русском дубляже.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Кинокомпании Пионер/Studio Deen.

«Инициал Ди: Стадия третья» рассказывает историю опытного уличного гонщика Такуми, который сокрушительно проигрывает лидеру команды «Эмперор» Кёити Судо из-за поломки двигателя своей машины AE86. Понимая, что его способностей недостаточно, недавний выпускник средней школы встречается с лидером команды «Рэдсанс» Рёсукэ Такахаси, и тот предлагает создать профессиональную команду уличных гонщиков.

Фильм «Инициал Ди: Третья стадия» вышел в японский прокат ещё в январе 2001 года и получила высокие отзывы от зрителей. На премьере ленты в России также пройдёт встреча со звёздами Российской Дрифт Серии.

Материалы по теме
На премьере аниме «Инициал Ди 3» пройдёт встреча со звёздами Российской Дрифт Серии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android