Valve опубликовала график распродаж и фестивалей Steam в 2027 году

Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в первой половине 2027 года. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц.

Так, большая весенняя распродажа пройдёт в конце марта, а летний ивент пройдёт в середине июня.

Расписание распродаж и фестивалей в Steam в первой половине 2027 года

Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.