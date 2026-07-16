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Все распродажи и фестивали в Steam (Стим) 2027— расписание, когда пройдут

Valve опубликовала график распродаж и фестивалей Steam в 2027 году
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Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в первой половине 2027 года. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц.

Так, большая весенняя распродажа пройдёт в конце марта, а летний ивент пройдёт в середине июня.

Расписание распродаж и фестивалей в Steam в первой половине 2027 года

Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.
  • Фестиваль настольных компаньонов: 14 – 18 января;
  • Фестиваль управления магазином: 25 января – 1 февраля;
  • Фестиваль игр про овец: 4 – 8 февраля;
  • Фестиваль локальных кооперативов: 8 – 15 февраля;
  • Зимний фестиваль «Играм быть» 2027 года: 22 февраля – 1 марта;
  • Фестиваль ритма: 8 – 15 марта;
  • Весенняя распродажа 2027 года в Steam: 18 – 25 марта;
  • Фестиваль «Динозавры против роботов»: 29 марта – 5 апреля;
  • Фестиваль гонок: 12 – 19 апреля;
  • Фестиваль ведьм: 22 – 26 апреля;
  • Фестиваль файтингов: 26 апреля – 3 мая;
  • Фестиваль стратегий в реальном времени: 10 – 17 мая;
  • Фестиваль альпинизма: 31 мая – 3 июня;
  • Летний фестиваль «Играм быть» 2027 года: 14 – 21 июня;
  • Летняя распродажа 2027 года в Steam: 24 июня – 8 июля.
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