Приложения VK и «Макс» удалили из магазина Google Play

16 июля из магазина Google Play пропали сразу несколько приложений компании VK. Из крупнейшего магазина Android-программ больше нельзя загрузить социальную сеть VK и мессенджер «Макс».

Так, при попытке найти оба приложения в Google Play появляется сноска о том, что оба сервиса недоступны для загрузки. При этом у VK всё ещё можно загрузить смежные приложение компании: Музыку и Знакомства.

Фото: Google Play

Судя по всему, пропажа приложений VK и «Макс» из Google Play связана с введением санкций со стороны Евросоюза. Ранее в Европейской комиссии пришли к выводу, что оба приложения стали бенефициарами блокировок западных сервисов, включая YouTube и «Телеграм», а также систематически сотрудничают с властями России.