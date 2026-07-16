«Одиссея» стала самым высокооценённым фильмом в карьере Кристофера Нолана

15 июля зарубежные критики опубликовали обзоры «Одиссеи» — нового фильма Кристофера Нолана. Картина получила восторженные отзывы от журналистов: на агрегаторе Rotten Tomatoes новинку рекомендуют к просмотру 96% обозревателей .

Сейчас это лучший результат в карьере британского режиссёра. Прошлые рекорд удерживали «Тёмный рыцарь» и «Мементо» — обе картины рекомендовали 94% критиков. Худший результат удерживает боевик «Довод» с Робертом Паттинсоном.

Фото: Rotten Tomatoes

Лучшие фильмы Кристофера Нолана от критиков на Rotten Tomatoes

«Одиссея» (2026) — 96% «Мементо» (2000) — 94% «Тёмный рыцарь» (2008) — 94% «Оппенгеймер» (2023) — 93% «Дюнкерк» (2017) — 92% «Бессонница» (2002) — 92% «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) — 87% «Начало» (2010) — 87% «Бэтмен: Начало» (2005) — 85% «Престиж» (2006) — 76% «Интерстеллар» (2014) — 73% «Довод» (2020) — 70%.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера картины состоится 17 июля.