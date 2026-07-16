«Это не про нас»: Энди Сёркис — о чернокожих актёрах в новом «Властелине колец»

Британский актёр и режиссёр Энди Серкис дал небольшое интервью изданию BBC в честь старта съёмок фильма «Властелин колец: Охота на Голлума». В нём постановщика будущей ленты рассказал, почему в продолжении и одновременно приквеле трилогии Питера Джексона почти весь актёрский состав состоит из белых актёров.

Сёркис отметил, что будущая лента продолжает опираться на роман Джона Толкина, который по большей части состоит из белых персонажей. Сам актёр не хотел бы нанимать инклюзивных актёров для того, чтобы охватить все слои населения — его в первую очередь интересует качество будущего фильма.

Сам Толкин сильно вдохновлялся скандинавской мифологией, это чувствуется. Шир ощущается очень, очень «белым». Персонажей там не особо волнует, что происходит за пределами Шира, при этом они не хотят, чтобы в их земли приходили люди из других мест. Да, у такого подхода есть критики. И «Охота на Голлума» отчасти это признаёт. Но я не думаю, что мы будем делать политкорректную версию фильма с инклюзивным кастингом только ради кастинга и выполнения галочек. Для нас это неважно.