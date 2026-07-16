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Нет соединения с Battle.net, не подключается Overwatch, World of Warcraft, Diablo 4

В России произошёл сбой в работе Overwatch, World of Warcraft и других игр Blizzard
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С 15 июля пользователи начали жаловаться на сбой в работе приложения Battle.net — игрового лаунчера компании Blizzard Entertainment. На форуме разработчиков геймеры пишут, что не могут подключиться к различным онлайн-играм.

Так, сбой наблюдается в таких популярных проектах, как World of Warcraft, Diablo 4 и Overwatch. Отдельно пользователи отмечают бесконечную загрузку, невозможность подключиться к серверам и зайти на свой аккаунт. О похожих проблемах люди пишут и на портале DownDetector, где также зафиксировано много жалоб.

Фото: DownDetector

Один из игроков написал, что получил информацию о сбоях в службе поддержке Blizzard. По его словам, разработчики ответили, что не имеют отношения к проблемам и это связано с блокировками Роскомнадзора. При этом в самом РКН ни о каких ограничениях, связанных с Battle.net, не сообщали.

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