Мультфильмы «История игрушек» принесли более $ 50 млрд мировой экономике

Консалтинговая фирма Steward Redqueen провела исследование, посвящённое влиянию серии мультфильмов «История игрушек» на мировую экономику. По данным аналитиков, экономическая активность франшизы оценивается в $ 51 млрд.

Большая часть суммы принесла выгоду поставщикам, продавцам и малому бизнесу, которые занимаются реализацией одежды, игр и игрушек, связанных с героями анимационной серии. «История игрушек» также повлияла на туризм, ведь многие люди пересекали города и страны, чтобы побывать в тематических парках и купить товары по любимой франшизе.

Непосредственно компании Disney серия принесла $ 16,2 млрд. Речь идёт не только о выручке с билетов, но и продаже дисков с фильмами, а также реализацию продукции бренда. Специалисты отмечают, что заработок с франшизы значительно превышает затраты на покупку больших студий Pixar, Marvel и Lucasfilm. «История игрушек» остаётся самой популярной анимационной серией Disney.

«История игрушек 5» вышла в мировом прокате 17 июня. Картина уже собрала более $ 885 млн, заняв третье место среди самых кассовых частей франшизы. Аналитики предполагают, что картина по итогу проката может стать лидером серии по сборам.