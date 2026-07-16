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На телевизорах вводят массовую рекламу — чтобы не повышать цены из-за дефицита памяти

На телевизорах вводят массовую рекламу — чтобы не повышать цены из-за дефицита памяти
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Аналитическая компания Omdia провела исследование, чтобы выяснить, почему стоимость телевизоров со Smart TV остаётся стабильной. Несмотря на дефицит оперативной памяти, цены устройств практически не изменились.

По данным экспертов, всё чаще производители телевизоров со Smart TV делают так, чтобы на экране зрителям демонстрировалась реклама, которую нельзя пропустить. Принудительные банеры и ролики приносят прибыль компаниям, из-за чего кризис памяти не стали серьёзной проблемой для них. Особенно эта тенденция распространяется в США — например, бренд Walmart уже продаёт телевизоры Vizio с встроенной рекламой.

В основном реклама появляется на бюджетных моделях устройств со Smart TV, но принудительные показы всё чаще наблюдают на дорогих телевизорах. Аналитики уверены, что тенденция к 2030 году распространится и на Европу.

Продажи телевизоров продолжают расти, несмотря на дефицит памяти. Так, в первом квартале 2026 года было реализовано на 6% устройств больше, чем за аналогичный период прошлого года. На это повлияли стабильность цен и чемпионат мира по футболу.

Ранее СМИ сообщали, что жители Великобритании, Испании и Германии жаловались на принудительную рекламу на телевизорах фирмы Hisense. Пропустить ролики можно, лишь перекрыв доступ устройства к интернету.

О рекламе на телевизоры Hisense:
Телевизоры Hisense заставляют владельцев смотреть рекламу
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