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В России обсуждают запрет продажи сим-карт с предоплаченным счётом

В России обсуждают запрет продажи сим-карт с предоплаченным счётом
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Издание «Известия» сообщило, что в России могут отказаться от продажи сим-карт с предоплаченным балансом. По данным СМИ, такой законопроект подготовило Минцифиры.

Если изменения в закон «О связи» примут, то на новых сим-карт всегда будет нулевой баланс — пополнить счёт можно будет только после покупки. Сейчас на различных площадках для покупки доступны карты, у которых стартовый баланс составляет от 100 до 300 рублей.

Источники издания отметили, что новые правила помогут активнее бороться с мошенниками. Пользователи сами будут пополнять счета, из-за чего след платежа можно будет отследить. Заранее пополненный счёт SIM-карты позволяет преступникам воспользоваться любыми услугами, в том числе получения доступа к чужому аккаунту «Госуслуг», а потом выбросить её.

Об иностранных сим-картах:
В России больше нельзя зайти на заблокированные сайты с иностранных SIM-карт
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