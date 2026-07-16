«Надеюсь, он снимет больше 10 фильмов»: Кристофер Нолан — о Квентине Тарантино

Издание The Telegraph взяло интервью у знаменитого режиссёра Кристофера Нолана («Оппенгеймер»). Он рассказал о своём отношении к желанию постановщика Квентина Тарантино уйти из кино после съёмок 10-го фильма.

По словам Нолана, он каждый раз относится к производству новой картины с мыслью, что она может стать для него последней. Режиссёр считает, что к высказыванию Тарантино не стоит относиться настолько буквально — он надеется, что постановщик выпустит больше 10 фильмов.

Я думаю, опасно рассматривать его высказывания настолько конкретно. У Квентина есть свои причины, и я их очень уважаю. Но надеюсь, что он не останется им верен. Рассматриваю каждый свой фильм как последний, который я когда-либо сниму, и однажды я окажусь прав. Поэтому каждый раз хочу вложить в проект все свои силы. Никогда не думаю: «Ну, я приберегу эту идею для следующего фильма».

Ранее знаменитый голливудский оператор Роберт Ричардсон рассказал, что Тарантино планирует начать съёмки 10-го фильма уже летом 2027 года. Информацией о предстоящей картине режиссёр пока не делился. Известно, что она не будет связана с его предыдущей лентой «Однажды в… Голливуде».