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Президент Кёртис по Рику и Морти — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет

Финальный трейлер мультсериала «Президент Кёртис» по «Рику и Морти» — старт 27 июля
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Сервис Adult Swim представил финальный трейлер мультсериала «Президент Кёртис». Спин-офф популярнейшего «Рика и Морти» стартует уже 27 июля, в первый сезон войдёт 10 эпизодов. В этот же день завершится девятый сезон основного мультсериала.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Главным героем шоу выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали связываться бы даже Рик и Морти. Главного героя вновь озвучил Кит Дэвид («Нечто»).

Автором мультсериала выступит Дэн Хармон — один из создателей «Рика и Морти». Тем временем девятый сезон основного шоу уже близок к завершению: он продлится до конца июля.

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