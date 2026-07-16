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Футсим EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября — инсайдер

Футсим EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября — инсайдер
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Авторитетный инсайдер billbil-kun раскрыл первые детали EA Sports FC 27 — будущего футбольного симулятора от Electronic Arts. По данным журналиста, проект поступит в продажу 25 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series, владельцы максимального издания смогут начать игру уже 17-18-го числа.

Инсайдер также отметил, что новинка также выйдет на консолях предыдущего поколения — PS4, Xbox One и Nintendo Switch. По традиции это будет урезанная версия футсима с устаревшей графикой и отсутствием некоторых геймплейных механик.

Полноценный анонс EA Sports FC 27 должен состояться на следующей неделе, уже после чемпионата мира по футболу – 2026. Ожидается, что в EA традиционно будут выпускать ролики о новинке каждую неделю, а главным режимом футсима станет открытый мир в режиме Ultimate Team.

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