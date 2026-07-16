Триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом выйдет в России 13 августа — трейлер

Компании «Атмосфера кино» и «Арна Медиа» представили русский трейлер фильма «Во власти страха». Триллер официально выйдет в российском прокате 13 августа.

Видео доступно во VK-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».

Лента расскажет о пятерых друзьях, которые отправились в отпуск, чтобы погрузиться в клетке к белым акулам. В этот момент героев атакуют вооружённые преступники, которых возглавляет жестокий бандит Бернс. Двух девушек запирают в воде рядом с хищниками, и теперь компании придётся бороться сразу с двумя угрозами.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Антонио Бандерас («Отчаянный»). В фильме также снялись Лора Марано («Пиджак»), Кристина Очоа («По волчьим законам»), Рамиро Алонсо («Я тоже») и другие артисты. Режиссёром выступил Джесси Джонсон — постановщик фильмов «Коллекторы» и «Британский психопат».