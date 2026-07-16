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Team Yandex выбила Team Spirit с Esports World Cup 2026 по Dota 2

Team Yandex выбила Team Spirit с Esports World Cup 2026 по Dota 2
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Team Yandex обыграла Team Spirit со счётом 2:0 в четвертьфинале Esports World Cup 2026 по Dota 2 и вышла в полуфинал турнира. Действующий чемпион EWC покинул турнир на пятом-восьмом месте и заработал $ 70 тыс.

Команда Алимжана Watson Исламбекова продлила серию побед над Spirit до шести матчей. В последний раз «драконы» выигрывали у Team Yandex в феврале на FISSURE Universe 8. Общий счёт личных встреч — 8-2 в пользу Team Yandex.

На первой карте Team Yandex набрала преимущество в 28 тысяч золота. Вторая карта получилась ещё более доминирующей — разрыв достиг 51,5 тысячи золота за 51 минуту при счёте 35:23 по убийствам.

В полуфинале Team Yandex сыграет с победителем матча PARIVISION — Rune Eaters. Встреча состоится 17 июля.

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