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«Просто не захожу в соцсети»: Дебора Энн Уолл — о критике God of War Laufey

«Просто не захожу в соцсети»: Дебора Энн Уолл — о критике God of War Laufey
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На фестивале Florida Supercon выступила знаменитая актриса Дебора Энн Уолл, исполняющая главную роль в предстоящей игре God of War Laufey. Она рассказала о своём отношении к критике видеоигрового проекта.

По словам артистки, её совершенно не задевают преждевременные негативные отзывы. Всё потому, что она не заходит в соцсети и знает, что игра получится отличной.

Я думала, что меня будут критиковать в этой игре больше всех. Но я не захожу в соцсети, и это помогает воздержаться от подобного. Меня также не сильно беспокоит негативная реакция, потому что я знаю, что игра получится отличной. Не всем она подойдёт, но нет вселенной, в которой это плохая игра.

Дата релиза God of War Laufey пока неизвестна. Проект расскажет про Фэй — жену главного героя серии Кратоса, которая после смерти оказывается в загробном мире и пытается оттуда выбраться.

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