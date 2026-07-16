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Триллер «Бегущая» с Галь Гадот выйдет в России 3 сентября — трейлер

Триллер «Бегущая» с Галь Гадот выйдет в России 3 сентября — трейлер
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Кинокомпания «Вольга» представила русский трейлер фильма «Бегущая». Триллер официально выйдет в российском прокате 3 сентября.

Видео доступно во VK-канале «Вольга про кино». Права на видео принадлежат «Вольга».

Лента расскажет об успешном адвокате Майе, которая готовится к самому важному делу в своей жизни. Её планы рушатся, когда неизвестный похитил сына. В один момент ей звонит маньяк и заставляет выполнять жестокие условия, чтобы освободить ребёнка.

Главную роль исполнила звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот. В картине также сыграли Пьер Бергман («Гангстерленд»), Дэмиэн Льюис («Миллиарды»), Насир Джама («Капитан Филлипс») и другие актёры. Режиссёром выступил Кевин Макдональд («Большая игра»).

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