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«Сегодня они оказались лучше». Miposhka — о поражении Spirit от Team Yandex на EWC

«Сегодня они оказались лучше». Miposhka — о поражении Spirit от Team Yandex на EWC
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Тренер Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов прокомментировал поражение от Team Yandex со счётом 0:2 в четвертьфинале Esports World Cup 2026 по Dota 2.

По словам Найдёнова, команда получила комфортный драфт на обеих картах, но проиграла в исполнении — на стадии лайнинга и в макроигре.

На обеих картах получился достаточно комфортный драфт. Просто линии постояли хуже, чем могли. Оппоненты просто лучше. Они лучше играют по карте, лучше принимают решения, лучше чувствуют, где им находиться, как пушить линии, как обыгрывать объекты. Во многих аспектах мы просто оказались позади. Будем тренироваться, будем работать дальше. Увидимся на The International в Шанхае. Там мы ещё дадим бой.

Spirit завершила EWC на пятом-восьмом месте и заработала $ 70 тыс. — это худший результат организации на турнирах серии наравне с Riyadh Masters 2024.

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