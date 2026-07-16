15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Faker стал амбассадором Esports World Cup — он присоединился к Роналду и Карлсену

Faker стал амбассадором Esports World Cup — он присоединился к Роналду и Карлсену
Комментарии

Esports Foundation объявила о назначении Ли Faker Сан Хёка амбассадором игрового сообщества Esports World Cup и Esports Nations Cup. Контракт рассчитан до 2028 года. Мидлейнер T1 присоединился к программе, в которой уже участвуют Криштиану Роналду и чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.

В роли амбассадора Faker будет представлять интересы киберспортсменов на мероприятиях Esports Foundation, в программах для игроков и на медиаплощадках.

Я хочу продолжить бороться за крупнейшие титулы вместе с T1, одновременно представляя игроков и болельщиков, которые помогли киберспорту вырасти по всему миру. Мне ещё предстоит достичь очень многого.

В 2026 году Faker стал первым киберспортсменом, получившим медаль «Голубой дракон» — высшую спортивную награду Южной Кореи. На его счету шесть титулов чемпиона мира по League of Legends, победа на EWC 2024 и 10 титулов чемпиона LCK.

EWC 2026 проходит с 6 июля по 23 августа в Париже с общим призовым фондом $ 75 млн.

Прямая трансляция Esports World Cup на «Чемпионате»:
Плей-офф по «Доте» с 4 командами из России! Вторая неделя Esports World Cup — LIVE
Live
Плей-офф по «Доте» с 4 командами из России! Вторая неделя Esports World Cup — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android