Faker стал амбассадором Esports World Cup — он присоединился к Роналду и Карлсену

Esports Foundation объявила о назначении Ли Faker Сан Хёка амбассадором игрового сообщества Esports World Cup и Esports Nations Cup. Контракт рассчитан до 2028 года. Мидлейнер T1 присоединился к программе, в которой уже участвуют Криштиану Роналду и чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.

В роли амбассадора Faker будет представлять интересы киберспортсменов на мероприятиях Esports Foundation, в программах для игроков и на медиаплощадках.

Я хочу продолжить бороться за крупнейшие титулы вместе с T1, одновременно представляя игроков и болельщиков, которые помогли киберспорту вырасти по всему миру. Мне ещё предстоит достичь очень многого.

В 2026 году Faker стал первым киберспортсменом, получившим медаль «Голубой дракон» — высшую спортивную награду Южной Кореи. На его счету шесть титулов чемпиона мира по League of Legends, победа на EWC 2024 и 10 титулов чемпиона LCK.

EWC 2026 проходит с 6 июля по 23 августа в Париже с общим призовым фондом $ 75 млн.