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Определились пары плей-офф турнира по League of Legends на EWC 2026

Определились пары плей-офф турнира по League of Legends на EWC 2026
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Завершился групповой этап турнира по League of Legends на Esports World Cup 2026. Групповая стадия длилась два дня — из 16 участников в плей-офф вышли восемь команд.

Сетка четвертьфиналов:

  • Hanwha Life Esports — T1;
  • Anyone's Legend — Karmine Corp;
  • Gen.G — JD Gaming;
  • Bilibili Gaming — Dplus KIA.

Плей-офф пройдёт по системе одиночного выбывания. Четвертьфиналы и полуфиналы — в формате best-of-3, гранд-финал — best-of-5. Французская Karmine Corp — единственная команда в плей-офф не из LCK, Южная Корея, или LPL, Китай. Турнир по LoL на EWC 2026 проходит с 15 по 19 июля в Париже. Призовой фонд составляет $ 2 млн.

Прямая трансляция Esports World Cup на «Чемпионате»:
Плей-офф по «Доте» с 4 командами из России! Вторая неделя Esports World Cup — LIVE
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Плей-офф по «Доте» с 4 командами из России! Вторая неделя Esports World Cup — LIVE
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