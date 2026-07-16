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PARIVISION разгромила Rune Eaters и вышла на Team Yandex в полуфинале EWC 2026

PARIVISION разгромила Rune Eaters и вышла на Team Yandex в полуфинале EWC 2026
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PARIVISION одолела Rune Eaters со счётом 2:0 в четвертьфинале Esports World Cup 2026 по Dota 2. Керри Алан Satanic Галлямов завершил серию с общей статистикой 41-3-12, сыграв на Shadow Fiend и Nature's Prophet.

Dota 2. Esports World Cup 2026 . 1/4 финала
16 июля 2026, четверг. 17:20 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
Rune Eaters

В полуфинале команда Владимира No[o]ne Миненко встретится с Team Yandex 18 июля. В личных встречах сезона команды провели пять матчей — одна победа PARIVISION, два поражения и две ничьих. Ранее Team Yandex выбила из турнира Team Spirit.

Rune Eaters завершила турнир на пятом-восьмом месте и заработала $ 70 тыс.

EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.

Прямая трансляция Esports World Cup на «Чемпионате»:
Четыре российских команды против всего мира: стартует турнир EWC по Dota 2
Четыре российских команды против всего мира: стартует турнир EWC по Dota 2
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