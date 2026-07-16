По «Одиссее» выпустят сериал от соавтора первого сезона «Очень странных дел»

Издание Deadline сообщило, что в производство запущен новый сериал по древнегреческой поэме «Одиссея». Съёмки проекта стартуют в начале 2027 года.

Режиссёром предстоящего шоу станет Роэль Рейн, известный по работе над сериалом по видеоигре Halo. Шоураннером новой адаптации «Одиссеи» выступит Карл Гайдусек — он был продюсером первого сезона «Очень странных дел».

Предстоящий сериал получил название «Одиссей». В издании отметили, что авторы намерены снять более близкую к поэме Гомера адптацию. Создатели также планируют запустить большую древнегреческую телевселенную, куда войдут разные проекты.

Сериал создают на фоне популярности предстоящего фильма Кристофера Нолана «Одиссея» — лента выйдет в мировом прокате уже 17 июля. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон.