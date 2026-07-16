«Жду повторный сеанс»: Том Круз — об «Одиссее» Кристофера Нолана

Знаменитый актёр Том Круз («Миссия невыполнима») поделился своим мнением насчёт фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Впечатления от просмотра он опубликовал на своей странице в соцсети X, приложив радостное фото с билетом на сеанс.

Фото: Страница Тома Круза в соцсетях

Круз остался в восторге от эпичной ленты. За испытанные эмоции артист поблагодарил самого Кристофера Нолана и его супругу Эмму Томас, которая выступила продюсером фильма. Он также написал, что ему не терпится вновь посмотреть «Одиссею».

Вау! Крису, Эмме, всем блестящим актёрам и съёмочной группе — спасибо за потрясающий вечер в кинотеатре. Не могу дождаться, чтобы посмотреть этот фильм снова.

Премьера «Одиссеи» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Критики с восторгом оценили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 96% свежести. Обозреватели отмечают, что Кристоферу Нолану удалось снять один из самых эпичных фильмов современности.