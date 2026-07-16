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В Roblox появится Build — ИИ-инструмент для создания игр

В Roblox появится Build — ИИ-инструмент для создания игр
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Компания Roblox представила ИИ-инструмент для создания игр на смартфонах. Альфа-тестирование технологии под названием Build для популярной платформы Roblox стартует в Новой Зеландии уже 28 июля.

Фото: Roblox

Новую функцию можно будет запустить на смартфоне прямо в приложении Roblox. С помощью инструмента пользователи смогут создавать свои игры для популярного сервиса по запросу. После получения начальной сцены будущего проекта авторы смогут приступить к редактуре. Играми впоследствии можно делиться с другими пользователями. Глава Roblox Дэвид Базуки заявил, что технология должна убрать препятствия между играми и авторами.

Build — это функция, благодаря которой любой сможет сделать свою игру при помощи смартфона. Миру нужно больше игр. Главная цель новой технологии — убрать все препятствия между играми и авторами, которые хотят создавать свои проекты.

Build станет бесплатной функцией, а запустить её можно будет прямо из приложения Roblox. Для продвинутых авторов разработчики добавят платные подписки. Дата релиза нового сервиса пока неизвестна.

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