Перед сеансами «Одиссеи» Нолана показывают эпичный трейлер «Росомахи» для PS5

Компания Sony представила кинематографический трейлер «Росомахи» — будущего блокбастера студии Insomniac Games. Ролик крутят прямо перед сеансами «Одиссеи» Кристофера Нолана в США и странах Европы.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStaion. Права на видео принадлежат Sony.

«Росомаха» — новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению. Герой побывает во многих локациях по всему миру в поисках своих целей.

Новый экшен про знаменитого героя комиксов и фильмов Marvel выйдет 15 сентября 2026 года только на PlayStation 5.