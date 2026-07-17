BetBoom Team в двух шагах от кубка: расписание 1/4 финала Esports World Cup 2026 по Dota 2
Сегодня, 17 июля, в Париже пройдут два оставшихся четвертьфинала по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту – 2026. В четверг в полуфинал прошли сразу две российские команды, PARIVISION и Team Yandex, — теперь к ним может присоединиться ещё одна.
Права на трансляцию матчей 1/4 финала EWC Dota 2 в России принадлежат Okko.
В 14:00 мск BetBoom Team начнёт играть против интернационального ростера Negma Galaxy. А в 17:30 стартует последний четвертьфинал между Team Falcons с Малрином и китайской Vici Gaming.
Esports World Cup 2026 по Dota 2 проходит в столице Франции с 7 по 19 июля. Общий призовой фонд составляет $ 2 млн.
Комментарии