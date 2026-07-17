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Появился новый постер фильма «Её личный ад» Николаса Виндинга Рефна

Появился новый постер фильма «Её личный ад» Николаса Виндинга Рефна
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NEON опубликовала свежий постер фильма «Её личный ад» Николаса Виндинга Рефна. На нём можно увидеть главных героев.

Новый постер «Её личного ада»

Будущая лента расскажет историю футуристического мегаполиса, который однажды поглощает таинственный туман и освобождает некую смертоносную сущность. Тем временем обеспокоенная молодая женщина ищет своего отца: однажды она связывается с американским солдатом и пытается спасти свою дочь из ада.

Главные роли в фильме «Её личный ад» исполнили Софи Тэтчер («Максин XXX», «Экзорцист»), Чарльз Мелтон (сериал «Ривердейл»), Кристин Фросет («Американские истории ужасов») и Гавана Роуз Лю («Настройщик»).

Лента выйдет в российский прокат 23 июля, за день до релиза в США.

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