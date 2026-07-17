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Съёмки сериала God of War приостановили из-за травмы Райана Хёрста

Съёмки сериала God of War приостановили из-за травмы Райана Хёрста
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По данным TMZ, Райан Хёрст, играющий Кратоса в сериале God of War, получил травму, из-за которой съёмки шоу приостановили. Актёр порвал бицепс во время исполнения трюка, поэтому производство могут возобновить не раньше 2027 года.

Информация пока не подтверждена, но если Хёрст действительно получил такую травму, то остаётся надеяться, чтобы он как можно скорее восстановился.

Дата выхода нового шоу пока неизвестна. Будущий сериал адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества».

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