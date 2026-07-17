15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился дебютный кадр романтической драмы «Любовь твоей жизни» с Маргарет Куолли

Появился дебютный кадр романтической драмы «Любовь твоей жизни» с Маргарет Куолли
Комментарии

Amazon опубликовала дебютный кадр романтической комедии «Любовь твоей жизни» c Маргарет Куолли в главной роли.

Первый кадр романтической комедии «Любовь твоей жизни»

Фото: Amazon Prime Video

Главная героиня переживает трагедию — смерть супруга. Потеря любимого человека заставляет её почувствовать себя потерянной и лишённой опоры. Она решает отправиться в путешествие, надеясь обрести внутренний покой и смысл своей дальнейшей жизни.

В актёрский состав также вошли Патрик Шварценеггер, Аарон Пьер и другие. Режиссёром выступила Рэйчел Моррисон («Кайфтаун»), а продюсером выступил Райан Гослинг.

«Любовь твоей жизни» выйдет на Amazon Prime Video 14 октября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android