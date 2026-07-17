Появился дебютный кадр романтической драмы «Любовь твоей жизни» с Маргарет Куолли
Amazon опубликовала дебютный кадр романтической комедии «Любовь твоей жизни» c Маргарет Куолли в главной роли.
Первый кадр романтической комедии «Любовь твоей жизни»
Фото: Amazon Prime Video
Главная героиня переживает трагедию — смерть супруга. Потеря любимого человека заставляет её почувствовать себя потерянной и лишённой опоры. Она решает отправиться в путешествие, надеясь обрести внутренний покой и смысл своей дальнейшей жизни.
В актёрский состав также вошли Патрик Шварценеггер, Аарон Пьер и другие. Режиссёром выступила Рэйчел Моррисон («Кайфтаун»), а продюсером выступил Райан Гослинг.
«Любовь твоей жизни» выйдет на Amazon Prime Video 14 октября.
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