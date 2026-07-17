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«Рад, что это была она»: Джон Бернтал — о том, что Лупита Нионго сыграла Елену в «Одиссее»

«Рад, что это была она»: Джон Бернтал — о том, что Лупита Нионго сыграла Елену в «Одиссее»
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Недавно Джон Бернтал, снявшийся в «Одиссее» Кристофера Нолана, рассказал, как относится к Лупите Нионго в роли Елены Троянской в картине. Видимо, таким образом актёр отреагировал и на хейт, которого ещё до выхода фильма развелось много.

По словам Джона, он не представляет, кто мог бы сыграть Елену лучше, чем Лупита.

Для меня нет никого другого в мире, кто мог бы сыграть её, кто обладает уровнем красоты как внутренней, так и внешней, в который ты веришь. Я просто так рад, что это была она.

Лента рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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