«Рад, что это была она»: Джон Бернтал — о том, что Лупита Нионго сыграла Елену в «Одиссее»

Недавно Джон Бернтал, снявшийся в «Одиссее» Кристофера Нолана, рассказал, как относится к Лупите Нионго в роли Елены Троянской в картине. Видимо, таким образом актёр отреагировал и на хейт, которого ещё до выхода фильма развелось много.

По словам Джона, он не представляет, кто мог бы сыграть Елену лучше, чем Лупита.

Для меня нет никого другого в мире, кто мог бы сыграть её, кто обладает уровнем красоты как внутренней, так и внешней, в который ты веришь. Я просто так рад, что это была она.

Лента рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.