В фильме «Человек-паук: Новый день» будет одна сцена после титров

Блогер и инсайдер Cryptic4KQual, который известен сливом достоверной информации, рассказал, что в фильме «Человек-паук: Новый день» будет одна сцена после титров.

По словам инсайдера, она станет мостиком к «Мстителям: Судный день». И это вполне закономерно, поскольку именно новые «Мстители» станут следующим фильмом в киновселенной.

«Человек-паук: Новый день» расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Кроме того, в ленте появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».

Зарубежная премьера состоится 31 июля.