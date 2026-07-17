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«Одиссея» Кристофера Нолана вышла в прокат во всём мире

«Одиссея» Кристофера Нолана вышла в прокат во всём мире
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Сегодня в мировой прокат вышла «Одиссея» Кристофера Нолана. Картину выпустили в кинотеатрах США, Великобритании и других странах. В России картину начнут показывать в рамках предсеансного обслуживания примерно к концу месяца.

Лента рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине снялись Мэтт Дэймон, Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

«Одиссея» стала самым высокооценённым фильмом Нолана, собрав 96% «свежести» на Rotten Tomatoes, обойдя «Тёмного рыцаря» и «Помни», у которых рейтинг составил 94%.

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