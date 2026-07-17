Мэтт Дэймон хотел отказаться от главной роли в «Марсианине» из-за «Интерстеллара»
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Мэтт Дэймон рассказал, что изначально хотел отказаться от главной роли в «Марсианине». Причиной стал «Интерстеллар» Кристофера Нолана, в котором актёр сыграл похожую роль.
В обоих картинах персонаж Дэймона — человек, отрезанный от мира и находящийся в космосе. Образы очень похожи, поэтому Мэтт посчитал, что люди это не поймут. Реакция Ридли Скотта на это была очень в духе режиссёра.
Да всем плевать на это.
В итоге Мэтт снялся и в «Марсианине», и это была одна из его главных ролей в кино. Увидеть Дэймона можно сейчас в зарубежном прокате, поскольку в нём вышла «Одиссея», где он сыграл главного героя.
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