Стала известна точная причина смерти звезды «Парка Юрского периода» Сэма Нила
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По данным The Guardian, Сэм Нил, известный в том числе по «Парку Юрского периода», умер от пневмонии. С заявлением выступил представитель актёра Филип Гренц.
Сэм скончался от пневмонии. До того как заболеть, Сэм боролся с лимфомой и победил её с помощью нового метода лечения под названием CAR-T-терапия.
Он решил озвучить достоверную причину смерти, поскольку СМИ стали распространять дезинформацию. К примеру, некоторые писали, что Нил умер от рака, так и не излечившись от него.
Гренц также поблагодарил всех поклонников Сэма за поддержку и тёпплые слова ему и его семье, поскольку она сейчас в этом очень нуждается.
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