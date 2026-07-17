Хоккейный сериал «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо» с Антоном Лапенко стартует осенью

«Кинопоиск» объявил, что хоккейный сериал «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо» с Антоном Лапенко в главной роли начнёт выходить осенью. Об этом объявили в свежем тизер-трейлере шоу.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Будущий сериал расскажет о хоккейном клубе «Строитель», который болтается на дне турнирной таблицы. Новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию. Он намерен изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.

В сериале также снялись Николай Фоменко («Сирота казанская»), Григорий Верник («Игры»), Светлана Немоляева («Служебный роман») и Евгения Замулина («Тайный советник»). Режиссёром выступил Сергей Пикалов («Мажор»).