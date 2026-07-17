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Начались съёмки сериала «Подслушано в Выборге» — продолжения «Подслушано в Рыбинске»

Начались съёмки сериала «Подслушано в Выборге» — продолжения «Подслушано в Рыбинске»
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Онлайн-кинотеатры Premier и Start объявили о старте производства второго сезона сериала «Подслушано в Рыбинске». Съёмки шоу с подзаголовком «Подслушано в Выборге» продлятся несколько месяцев, после чего шоу выйдет на стримингах.

В центре сюжета продолжения окажутся киллер и скромный 30-летний почтальон, ставший свидетелем чего-то, что никто не должен был увидеть. Расследованием дела вновь займутся Зоя и Баян, известные по первому сезону сериала. Ранее авторы отмечали, что Выборг — «идеальная среда для жанра, в котором случайность решает больше, чем умысел».

К главным ролям вернутся Юлия Хлынина и Михаил Кремер. Режиссёром вновь выступит Пётр Тодоровский, сценарий же снова написал Иван Баранов.

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