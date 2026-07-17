Кассовые сборы фильмов в США могут достичь суммарно $ 10 млрд — впервые с 2019 года

Издание Variety выпустило материал, в котором поговорило про киноиндустрию в 2026 году. Журналисты считают, что впервые с 2019 года картины в прокате в США могут заработать суммарно $ 10 млрд. На это, конечно же, влияет успех самих лент.

Всё дело в успешных картинах, которые сейчас прокатывают в кино. «Майкл», к примеру, собрал более $ 1 млрд в мире, «История игрушек 5» собрала $ 888 млн, а «Обсессия» стала хитом и при бюджете в $ 750 тыс. собрала $ 428 млн. Впереди ещё прокат «Одиссеи», которой прогнозируют $ 200 млн только за первый уикенд.

Америку снова тянет в кино не только из-за «гомеровской лихорадки». Впервые с тех пор, как COVID-19 поставил кинотеатры на грань исчезновения, Голливуд вздохнул с облегчением. Зрители танцевали под «Майкла», наряжались в пух и прах, чтобы посмотреть «Дьявол носит Prada 2», и снова и снова возвращались, чтобы испытать ужас от «Обсессии». Попкорн продаётся, подростки массово идут в кино (и делятся впечатлениями в TikTok), а бухгалтеры киностудий ликуют, ведь список блокбастеров продолжает расти. Да, люди снова полюбили кино.

Также не стоит забывать, что уже скоро выйдет «Человек-паук: Новый день», который наверняка соберёт приличную кассу, а также «Дюна 3» и «Мстители: Судный день». Конец года, как и его начало, обещает стать по-настоящему жарким и прибыльным для кинотеатров.