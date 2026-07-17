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«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 15 млн на предпоказах — рекорд 2026 года

«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 15 млн на предпоказах — рекорд 2026 года
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16 июля в США состоялась ранняя премьера «Одиссеи» — нового фильма Кристофера Нолана. Эпическая картина по поэме Гомера показала крепкий старт: лента собрала на предпоказах около $ 15 млн.

Это лучший результат 2026 года — предыдущий рекорд удерживал «Майкл». Байопик о Майкле Джексона заработал в первый день около $ 12,6 млн, стартовав в домашнем регионе с $ 97 млн. Вполне возможно, «Одиссея» сможет преодолеть и этот рубеж за дебютные выходные.

Сейчас аналитики ожидают, что лента с Мэттом Деймоном запустится с $ 200 млн по миру и возглавит кинотеатральные чарты. Интересно, что «Одиссея» уже стала третьим самым популярным фильмом Кристофера Нолана на предпоказах — больше было только у «Тёмного рыцаря» ($ 18,5 млн) и «Возрождения легенды» ($ 30,6 млн).

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