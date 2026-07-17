Стратегию Game of Thrones: War for Westeros по «Игре престолов» отложили до 2027 года

Cтудия PlaySide поделилась деталями релиза игры Game of Thrones: War for Westeros. Стратегия по «Игре престолов» теперь выйдет в начале 2027 года на ПК, хотя изначально релиз должен был состояться в 2026-м.

Авторы заявили, что им потребуется чуть больше времени на полировку проекта. Разработчики делают большой упор на правдопободность юнитов — в духе культовой стратегии Battle for Middle-Earth по вселенной «Властелина колец».

Мы непоколебимы в нашей миссии — создать стратегию в реальном времени в мире Вестероса, которая соответствует ожиданиям как игроков в RTS, так и фанатов «Игры престолов». Решение о переносе до 2027 года даст нам время, необходимое для обеспечения высокого уровня качества, к которому мы стремимся.

Game of Thrones: War for Westeros («Игра престолов: Война за Вестерос») — стратегия в реальном времени, события которой связаны с оригинальным сериалом от HBO. В игре будет четыре расы (Ланнистеры, Старки, Таргариены и армия Короля Ночи) и множество локаций — в том числе из книг Джорджа Мартина.