Netflix снял уже больше 300 фильмов и сериалов с использованием ИИ-технологий

Онлайн-кинотеатр Netflix раскрыл детали производства своих фильмов и сериалов. Как оказалось, стриминговый сервис активно применяет технологии ИИ во время производства своих проектов. Функционал уже задействовали для создания более 300 произведений .

В Netflix отметили, что авторы используют нейросети во время всех стадий производства: от концепт-артов до постпродакшена и релизных штрихов. В компании называют ИИ отличным инструментом, который позволяет создавать фильмы и сериалы быстрее, но при этом дешевле. Ранее стриминг приобрёл активы ИИ-организации InterPositive Бэна Аффлека, которая активно интегрирует нейросети в кино.

Netflix остаётся единственным крупным кинопроизводителем, который не стесняется использовать искусственный интеллект. Остальные студии Голливуда, включая Disney, Universal, Sony Pictures и Paramount, изучают возможности ИИ и внедряют нейросети крайне осторожно.