«Это было потрясающе»: первые зрители в восторге от «Одиссеи» Кристофера Нолана

16 июля состоялась мировая премьера фильма «Одиссея» — новой работы Кристофера Нолана. Лента вышла в Европе и некоторых странах Азии, и первые зрители уже поделились своими впечатлениями в соцсетях.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes новинку рекомендуют 96% зрителей . Они хвалят актёрский состав ленты, эпические экшен-сцены, темп повествования и рекомендуют смотреть ленту на большом экране. Некоторые зрители не оценили современный английский язык ленты, отмечая, что новинке бы лучше подошёл исторический тип нарратива в духе самого Гомера.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут первые зрители об «Одиссее» Кристофера Нолана

Один из лучших фильмов Кристофера Нолана! Настоящий мастер-класс по кинопроизводству.

Я давно не выходил из кинотеатра со словами: «Это было потрясающе!» Очень рекомендую посмотреть «Одиссею». Лучший фильм, который я видел за долгое время!

Какой потрясающий, просто невероятный фильм! Постепенное нарастание напряжения с подготовкой к третьему акту. Прекрасно. Если есть возможность, посмотрите его в IMAX. Он того заслуживает.

Мэтт Дэймон наконец-то вернулся домой, и я безумно этому рад.

Ещё один невероятно эпический фильм Кристофера Нолана. Актёрский состав потрясающий, операторская работа, музыка — всё великолепно. Отличная экранизация греческого эпоса.

Я был очень скептически настроен перед просмотром. И я ошибался, сомневаясь в Нолане. Не обращайте внимания на шум в интернете, посмотрите этот фильм в IMAX.

«Одиссея» в основном состоит из лора и захватывающих экшен-сцен. Некоторые персонажи мне не понравились. Однако история в целом мне очень понравилась. Хотелось бы, чтобы некоторые цитаты Гомера были включены в фильм.

Полноценная премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. До России лента неофициально доберётся до конца июля.