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В Москве прошёл премьерный показ аниме «Инициал Ди: Стадия третья»

В Москве прошёл премьерный показ аниме «Инициал Ди: Стадия третья»
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16 июля в российском прокате вышло аниме «Инициал Ди: Стадия третья». Вместе с этим в Москве прошла большая премьера анимационной картины, где зрителей ждало полноценное мероприятие.

Гостей ждала выставка автомобилей Российской Дрифт Серии, а также культовых японских спорткаров. Перед сеансом зрители могли сфотографироваться с машинами и принять участие в розыгрыше призов. На мероприятии также выступили актёры студии «Дубляжная», которые подарили свои голоса героям аниме — они рассказали о процессе создания озвучки.

Фото: Кинокомпании Пионер

Фото: Кинокомпании Пионер

Фото: Кинокомпании Пионер

Фото: Кинокомпании Пионер

Фото: Кинокомпании Пионер

После сеанса прошла сессия воросов и ответов со знаменитыми дрифт-пилотами Данилой Воробьёвым, Даниилом Определеновым и Ильёй Фёдоровым. Модератором общения выступил спортивный обозреватель «Чемпионата» Максим Вершинин.

Фото: Кинокомпания Пионер

Фото: Кинокомпания Пионер

Фото: Кинокомпания Пионер

Фото: Кинокомпания Пионер

Фото: Кинокомпания Пионер

«Инициал Ди: Стадия третья» рассказывает историю опытного уличного гонщика Такуми, который сокрушительно проигрывает лидеру команды «Эмперор» Кёити Судо из-за поломки двигателя своей машины AE86. Понимая, что его способностей недостаточно, недавний выпускник средней школы встречается с лидером команды «Рэдсанс» Рёсукэ Такахаси, и тот предлагает создать профессиональную команду уличных гонщиков.

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